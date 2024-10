"Magnitude": Erdbeben-Übung gestartet

von Luisa Houben | Anton Jany 25.10.2024 | 12:10 |

Bis Samstag findet die Großübung "Magnitude" an mehreren Orten in Baden-Württemberg statt. Dafür reisen Rettungskräfte aus verschiedenen Ländern an. Fast 1.000 Menschen werden im Einsatz sein, um den Ernstfall eines Erdbebens zu üben.