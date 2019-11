Erneut Proteste für das Klima

Drei Tage vor dem Start der Weltklimakonferenz in Madrid gehen heute erneut Abertausende Menschen in aller Welt für mehr Klimaschutz auf die Straße. "Fridays for Future" gilt heute als größte Bewegung junger Menschen weltweit. Mit Greta Thunberg fing al...

Beitragslänge: 1 min Datum: 29.11.2019 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 29.11.2020