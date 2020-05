Erste Flüchtlinge in Luxemburg gelandet

Die Verteilung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen aus den überfüllten Camps in Griechenland in andere EU-Länder hat begonnen. Zwölf Kinder sind am Vormittag an Bord eines Flugzeugs aus Athen in Luxemburg gelandet.

