"Es ist ein Politik-Poker"

In einer Rede an die Nation forderte Trump die Demokraten dazu auf, ihre Blockade im Kongress gegen die Finanzierung der Mauer zu beenden. "Es ist nicht absehbar, wie man aus dieser Krise herauskommen soll", so ZDF-Korrespondent Ulf Röller in Washington.