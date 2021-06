"Verhältnis zu Russland neu justieren"

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die EU-Staats- und Regierungschefs treffen sich heute zu einem zweitägigen Gipfel in Brüssel. "Merkel will das Verhältnis zwischen Europa und Russland neu justieren", so ZDF-Korrespondentin Anne Gellinek.

