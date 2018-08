Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin - EU-Treffen: "Erwartungen runterfahren"

In Brüssel findet ein Informelles Treffen zu in Seenot geretteten Flüchtlingen statt. Interessant sei die Teilnehmerzahl: "Es sind nur zwölf statt 28 Mitgliedsstaaten, die hier am Tisch sitzen", berichtet ZDF-Korrespondentin Anne Gellinek aus Brüssel.