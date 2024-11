"Trump stellt Sicherheitsarchitektur infrage"

08.11.2024 | 12:10 |

In Budapest kommen heute die EU-Staats- und Regierungschefs für Gespräche zusammen. Ein Thema werden die Beziehungen zu den USA sein. "Donald Trump stellt die Sicherheitsarchitektur in Europa infrage", so ZDF-Korrespondent Ulf Röller.