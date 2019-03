Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin - EuGH erleichtert Asylbewerber-Rückführung

In der EU ist für Geflüchtete grundsätzlich das Land zuständig, über das sie eingereist sind. Die Rückführung dorthin hat der Europäische Gerichtshof nun erleichtert. Ein Abschiebeverbot in ein anderes EU-Land gilt nur, wenn dort "extreme materielle Not" …