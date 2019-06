Nach dem Absturz von zwei Eurofighter-Kampfflugzeugen der Bundeswehr fordern Lokalpolitiker und Anwohner ein Ende der militärischen Übungsflüge in Mecklenburg-Vorpommern. "Die Leute in der Region sind verunsichert", so ZDF-Reporterin Susanne Seidl.

Beitragslänge: 1 min Datum: 25.06.2019 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 25.06.2020