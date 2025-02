"Handelskrieg scheint sich hochzuschaukeln"

10.02.2025 | 12:10 |

US-Präsident Donald Trump will Stahl- und Aluminiumimporte in die Vereinigten Staaten mit Zöllen von 25 Prozent belegen. „Es scheint sich ein Handelskrieg hochzuschaukeln, wenn es so kommt, wie es angekündigt ist“, Wirtschaftsexperte Frank Bethmann.