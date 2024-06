Fußballtrainer Andrè Kaldenhoff

von Franziska Wunderlich 03.06.2024 | 12:10 |

Andrè Kaldenhoff ist nicht nur Fußballtrainer, sondern auch Mitorganisator der EM 2024 in Leipzig und Chef des Congress Center der Leipziger Messe. In der Stadt plant und organisiert er an allen Ecken mit, um an der Fortsetzung des Sommermärchen mitzuschreiben.