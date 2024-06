"Flaggen-Achim" aus Essen

von Ralph Goldmann 19.06.2024 | 12:10 |

Achim, bekannt als "Flaggen-Achim", ist ein leidenschaftlicher Fußballfan aus Essen. Zur EM2024 hat er eine beeindruckende Aktion gestartet: Er hat nicht nur an seinem Haus, sondern in der gesamten Rullichstraße, in der er wohnt, über 500 Fahnen aufgehängt.