"Es bleiben viele Konflikte offen"

Das EU-Parlament will heute das Brexit-Handelspaket ratifizieren. "Die Scheidung wird heute Abend wahrscheinlich rechtskräftig, das Problem wird damit aber nicht gelöst", so ZDF-Korrespondentin Anne Gellinek in Brüssel.

