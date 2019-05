Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin - "Wahlergebnis ist extrem enttäuschend"

Die SPD erlitt bei der Europawahl klare Verluste. "Das Ergebnis steht nicht im Verhältnis dazu, was wir in den letzten 16 Monaten in der Bundesregierung zum sozialen Zusammenhalt (…) geleistet haben", so der parlamentarische Geschäftsführer der SPD, …