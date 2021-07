"Die Ever Given hat den Suezkanal verlassen"

Ein ägyptisches Gericht hat nach der Einigung im Streit um die Blockade des Suezkanals dem Frachter "Ever Given" die Weiterfahrt gestattet. "Die Ever Given ist aus dem Suezkanal rausgefahren und fährt Richtung Mittelmeer", so ZDF-Korrespondent Uli Gack.

