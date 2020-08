Einen Tag nach der verheerenden Explosion in der libanesischen Hauptstadt Beirut ist die Zahl der Todesopfer auf 100 gestiegen. "Es ist eine unglaubliche Katastrophe", so der Leiter der Heinrich-Böll-Stiftung in Beirut, Joachim Paul.

