Familienzusammenführung in Korea

Der Koreakrieg hat viele Familien auseinandergerissen. Ein Teil lebte danach in Südkorea, der andere abgeschottet in Nordkorea. In dieser Woche findet eine der seltenen Familienzusammenführungen statt - aber nur für wenige Südkoreaner und nur für ein …