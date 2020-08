"So etwas darf sich nicht wiederholen"

Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki (FDP) kritisiert die Demonstranten, die am Samstag auf die Treppe des Reichstagsgebäudes gestürmt sind: "Die Bilder schaden dem Ansehen Deutschlands in der Welt", so Kubicki.

