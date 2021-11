"Soldaten sollen Warnschüsse abgegeben haben"

An der östlichen EU-Außengrenze zu Belarus haben Tausende Migranten eine weitere Nacht in provisorischen Camps in der Kälte verbracht. Einschätzungen zur Lage von Anna Feist aus Polen und Anne Gellinek aus Brüssel.

Videolänge: 2 min Datum: 11.11.2021 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 11.11.2022 Video herunterladen