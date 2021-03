Heute Abend wendet sich Kanzlerin Angela Merkel in einer Fernsehansprache an die Bevölkerung. "Die Kanzlerin will die Dringlichkeit der Corona-Krise deutlich machen", so der Leiter des ZDF-Hauptstadtstudios, Theo Koll.

