"Viel Gewalt und viele Festnahmen"

Bei den Protesten in Russland gegen die Verurteilung des Kremlgegners Alexej Nawalny hat es in der Nacht wieder zahlreiche Festnahmen gegeben. "Es gab viel Gewalt und über tausend Festnahmen", so ZDF-Korrespondent Axel Storm.

