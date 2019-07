"Manchmal gehen sie lebendig, aber kommen tot zurück"

US-Außenminister Mike Pompeo hat bei einem Besuch in Mexiko die Bemühungen des Nachbarlandes gegen die illegale Migration gelobt. Warum aber flüchten so viele aus Mittelamerika? ZDF-Reporterin Britta Jäger über die Situation in Guatemala.

