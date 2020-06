Flugverkehr in Köln/Bonn kommt in Gang

Fast nirgendwo sind die Folgen der Corona-Pandemie so sichtbar wie am Flughafen. Wo normalerweise Hektik herrscht, geht seit Wochen so gut wie gar nichts mehr. Ab Montag aber darf wieder mehr geflogen werden – auch am Flughafen Köln/Bonn.

Beitragslänge: 4 min Datum: 12.06.2020 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 12.06.2021