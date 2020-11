Foto-Ausstellung zum Holocaust-Gedenken

Kanzlerin Angela Merkel eröffnet heute die Ausstellung „Survivors – Faces of Life after the Holocaust“. Zu sehen sind Porträtfotografien des Künstlers Martin Schoeller, der 75 Holocaust-Überlebende in Israel porträtiert.

2 min 2 min 21.01.2020 21.01.2020 Video verfügbar bis 21.01.2021 Video herunterladen