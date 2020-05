Frankfurt zu Zeiten von Corona

Was wird bleiben von der Zeit der Corona-Krise? Woran werden wir zurückdenken? Sind es Bilder von Schutzmasken? Leere Spielplätze oder verwaiste Restaurants? Das historische Museum in Frankfurt am Main bereitet dazu derzeit eine Foto-Ausstellung vor.

