Frankreich: Macron sucht neuen Premier

von Thomas Walde 06.12.2024 | 12:10 |

Frankreichs Präsident Macron will den freien Posten des Premierministers nach dem Regierungs-Aus in Paris möglichst schnell neu besetzen. In einer Ansprache an die Nation sagte er am Abend, Frankreich könne sich weder Spaltungen noch Stillstand leisten.