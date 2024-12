Situation für Europa "besorgniserregend"

06.12.2024 | 12:10 |

Die Politikkrise in Paris bringt nicht nur Präsident Emmanuel Macron zunehmend unter Druck, sondern schreckt auch die EU in Brüssel auf. Die Situation sei "für alle besorgniserregend", so der ehemalige EU-Parlamentspräsident Martin Schulz.