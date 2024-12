Frankreich: Regierung vor dem Aus?

von Thomas Walde 04.12.2024 | 12:10 |

In Frankreich steht die Regierung unter Premierminister Michel Barnier kurz vor dem Fall: Die Abgeordneten der französischen Nationalversammlung debattieren am Nachmittag über einen Misstrauensantrag der linken Opposition und stimmen am frühen Abend ab.