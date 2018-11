Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin - Mima-Reporter: Frauen bei den US-Midterms

Am kommenden Dienstag stehen in den USA die Zwischenwahlen, die sogenannten "Midterms" an. Sie gelten als Testlauf auch für die Präsidentschaftswahl in zwei Jahren. Egal, ob Demokraten oder Republikaner: Immer mehr Frauen wollen die Politik mitbestimmen.