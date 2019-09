Große Demonstrationen in Deutschland

Zum globalen Streik für mehr Klimaschutz an diesem Freitag erwartet die Jugendbewegung "Fridays for Future" mehrere Hunderttausend Teilnehmer. Allein in Deutschland waren für Freitag mehr als 500 Aktionen angemeldet.

Beitragslänge: 3 min Datum: 20.09.2019 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 20.09.2020