Vergabe "eine indirekte Mahnung"

11.10.2024 | 12:10 |

Der Friedensnobelpreis geht an die japanische Anti-Atomwaffenorganisation Nihon Hidankyo. In der Mitteilung des Nobelkomitee "konnte man eine indirekte Mahnung an die Staaten hören, die nach der Bombe greifen", so ZDF-Korrespondentin Winnie Heescher.