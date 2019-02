Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin - "Es ist ein wichtiger Schritt für Guaidó"

Deutschland erkennt wie mehrere andere EU-Staaten den Chef des entmachteten venezolanischen Parlaments, Juan Guaidó, als Interimspräsidenten an. "Für Guaidó ist dies ein wichtiger Schritt", so ZDF-Korrespondent Christoph Röckerath in Rio de Janeiro.