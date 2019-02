Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin - "Kaeser wird Druck auf Berlin ausüben"

Der Zusammenschluss von Siemens mit der französischen Alstom im Zug-Geschäft ist gescheitert. "Es gibt Anzeichen, dass demnächst politische Initiativen starten, das Wettbewerbsrecht in Europa zu ändern", so ZDF-Korrespondent Manfred Ahlers in München.