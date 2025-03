CL: Achtelfinale in Lille : "Wie ein Endspiel für den BVB"

12.03.2025 | 11:08 |

Für den krisengeschüttelten BVB geht es nach dem mageren 1:1 im Hinspiel am Abend in Lille um das Weiterkommen in der Königsklasse. Markus Harm im Schaltgespräch aus Lille.