"Stimmung steigt von Stunde zu Stunde"

05.07.2024 | 12:10 |

Deutschland trifft am Abend im EM-Viertelfinale in Stuttgart auf Spanien. Zur Einstimmung auf das Spiel beginnt für deutsche Fans um 14.30 Uhr ein Fan-Walk zum Stadion. "Die Stimmung steigt von Stunde zu Stunde", so ZDF-Reporter Sven Claas in Stuttgart.