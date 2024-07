Türkei-Fans feiern EM-Sieg gegen Österreich

von I. D'hondt / S. Hollstein 03.07.2024 | 12:10 |

Autokorsos und Jubel bis tief in die Nacht: So haben tausende türkische Fußballfans in vielen deutschen Städten den Einzug ihrer Nationalmannschaft ins Viertelfinale der EM gefeiert.