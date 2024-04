DFB plant Neustrukturierung : Fehlen Deutschland die Fußball-Talente?

von M. Kottkamp/L. Engels 25.04.2024 | 13:58 |

Fakt ist, dass in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern, weniger Nachwuchskicker den Sprung in den Profibereich schaffen. Wie will der DFB diesem Mangel nun entgegensteuern?