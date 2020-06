"Mit Abstand betrachet": Markus Kauczinski

Als die anderen loslegten, musste bei Dynamo jeder einzelne in häusliche Quarantäne. Zwei Wochen später als alle anderen stieg Dresden nach dem Neustart wieder in die 2. Bundesliga ein. Das sei "kein fairer Wettkampf", sagt der Dynamo-Trainer im Gespräch mit Thomas Skulski und empfiehlt seinem Verein zu klagen, "und sei es nur, um einfach mal zu sagen: Das ist nicht richtig so!"