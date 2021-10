"Auch mit Biden jede Menge Baustellen"

Am Samstag beginnt in Rom der G20-Gipfel – es treffen sich die 20 großen Industrie- und Schwellenländer. "Die Interessenlagen der G20-Länder sind sehr unterschiedlich", so ZDF-Korrespondentin Anne Gellinek in Rom.

Videolänge: 2 min Datum: 29.10.2021 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 29.10.2022 Video herunterladen