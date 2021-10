"Sehen viele Gräueltaten in der Peripherie"

Ein zentraler Aspekt der Beratungen ist, wie das Ausland mit den Taliban in Afghanistan umgeht. "Es gibt keinen Grund anzunehmen, dass die Taliban anders wären, als in den 1990er Jahren", so der Grünen-Außenpolitiker Omid Nouripour.

Videolänge: 4 min Datum: 12.10.2021 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 12.10.2022 Video herunterladen