Gaza: Der lange Weg zum Wiederaufbau

Seit einer Woche schweigen die Waffen in Gaza, die Aufräumarbeiten haben begonnen. Was können die versprochenen Hilfsgelder von UN, EU und USA bewirken? Und geht die Hamas aus all dem geschwächt oder gestärkt hervor?

