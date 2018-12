Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin - "Gefährlich war es nicht"

Aufgrund eines technischen Defekts musste Kanzlerin Merkel gestern Abend außerplanmäßig in Köln-Bonn zwischenlanden. "Gefährlich war es nicht", so die Leiterin des ZDF-Hauptstadtstudios, Bettina Schausten, die mit an Bord des Regierungsfliegers war.