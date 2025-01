"Menschen kommen in Trümmerwüste zurück"

27.01.2025 | 12:10 |

Zehntausende Palästinenser sind in ihre vielfach beschädigten oder zerstörten Häuser im Norden des Gazastreifens zurückgekehrt. "Die Menschen kommen in eine komplette Trümmerwüste zurück", so ZDF-Reporterin Alica Jung in Tel Aviv.