Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin - Generalstreik in Griechenland

Aus Protest gegen die harte Sparpolitik sind Mitglieder griechischer Gewerkschaften am Mittwoch in den Streik getreten. Ärzte in staatlichen Krankenhäusern behandeln nur Notfälle. Betroffen ist auch der Fährverkehr zu den Inseln.