USA: Neue Proteste nach Tod eines Schwarzen

In der US-Großstadt Minneapolis ist es nach dem Tod des Schwarzen George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz erneut zu Ausschreitungen gekommen. Demonstranten drangen in der Nacht zum Freitag (Ortszeit) in eine Polizeistation ein.

Beitragslänge: 1 min Datum: 29.05.2020 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 29.05.2021