Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin - "Alles sehr unübersichtlich"

Einen Tag nach der Zustimmung des britischen Kabinetts zum EU-Ausstiegsvertrag wächst der Druck auf Premierministerin Theresa May. "Es mehren sich die Gerüchte, dass es einen Misstrauensantrag gegen May geben wird", so ZDF-Korrespondentin Diana …