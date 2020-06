"Polizei braucht gesellschaftlichen Rückhalt"

Nach den Krawallen in Stuttgart fordert die Gewerkschaft der Polizei (GdP) mehr Rückhalt: "Die Polizei braucht keinen Tritt in den Rücken sondern Rückhalt in der Gesellschaft", so der stv. GdP-Vorsitzende Jörg Radek.

