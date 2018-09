Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin - "Die Landschaft ist meine Bühne"

Der Schweizer Giovanni Netzer bringt das Theater an besondere Orte. Vor Jahren baute er mal einen roten Theater-Palast mitten in ein kleines Bergdorf. Jetzt hat er am Julier-Pass in Graubünden einen Theater-Turm errichtet - wieder in rot.