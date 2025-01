Gladiatorenkämpfe im antiken Rom

von Andreas Postel 03.01.2025 | 12:10 |

„Gladiator“ – ein Film, den wohl jeder kennt. Doch wie sieht es mit der Fortsetzung aus? Im November kam der neue Monumentalfilm in die deutschen Kinos und löste vor allem in Italien heftige Reaktionen aus: Begeisterung, aber auch Kritik an der historischen Genauigkeit.