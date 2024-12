"Das zivile Leben steht seit zwei Wochen still"

20.12.2024 | 12:10 |

Israels Militär ist nach dem Umsturz in Syrien in eine Pufferzone zu Syrien eingedrungen. "Die Bewegungsfreiheit von Zivilisten und UN-Truppen ist eingeschränkt", so ZDF-Korrespondentin Golineh Atai.